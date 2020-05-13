Keanna認為《鏡周刊》寫謝和弦指控她騙錢一事，她不針對謝和弦，因為她知道謝和弦生病了，反而暴氣指責他那些「身邊人」。(圖/ 摘自Keanna IG)

男歌手謝和弦去年底遭老婆Keanna檢舉吸大麻，導致兩人婚姻破滅，還直接帶新歡開房間曬恩愛，在上月27日謝和弦已被送進新店勒戒所；今(13)日傳出謝和弦親筆指控Keanna聯合攝影師騙他錢，稍早Keanna也在IG反擊，狠嗆「不要惹我生氣」。

Keanna認為《鏡周刊》寫謝和弦指控她騙錢一事，她不針對謝和弦，因為她知道謝和弦生病了，反而暴氣指責他那些「身邊人」，更怒批「你那些陪伴只是三觀不正的人阿諛奉承利用精神狀態不好地你，一起花錢玩樂」；更揚言她是講求證據的人，更喜歡保留證據，淡定地說，「所以不要太過分惹我生氣」。

Keanna IG全文：

這7年多來，我跟身邊那些”真正”關心你，但這次卻都被你拒於門外的好友們，在每次你發作時都用心的拉你回來，

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你開始有一點不對勁，我就不敢鬆懈，尤其每年好發季節，幾乎都在緊繃的狀態下看著你，勸回診，盯吃藥，你犯錯，我原諒，你後悔、我心疼，你闖禍，我擦屁股，你得罪人，我賣面子私下道歉，

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除了工作，其他時間，我都在高壓的狀態下時時刻刻觀察注意著你，所以什麼是陪伴？

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你現在那所謂的陪伴，只是三觀不正的人阿諛奉承利用精神狀態不好的你，一起花錢玩樂。.現在也還是。

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#不想講太多

#我寫進書裡

#抱歉這次我沒拉回來_多年好友們謝謝也辛苦了

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(中時電子報)