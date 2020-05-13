婦女聯合會台東分會由主委陳怜燕代表捐贈6000片口罩給學校志工。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

新冠肺炎疫情在台灣已漸趨緩，台東至今亦無確診個案，雖有縣市宣布解除戴口罩的規定，但是台東縣衛生局長黃明恩13日表示，台東縣以防疫為優先，各機關學校戴口罩之規定目前仍維持不變。

黃明恩表示，民眾及商家現階段仍應落實中央「防疫新生活運動」，戴口罩也非因為新冠肺炎，其實近月來也因民眾戴口罩及勤洗手等防疫新生活運動，讓腸病毒等傳染病發生率降低，相信大家都樂意見到。

另外，中華民國婦女聯合會台東分會，也在13日由主委陳怜燕代表捐贈6000片口罩，透過縣政府分送學校志工團、孩子的書屋等14個單位使用，協助校園防疫。

台東縣政府教育處指出，包含交通導護、晨間共讀、午餐驗菜、圖書管理等學校志工 ，是孩子們上學第1線接觸人員，給予這群志工多1層防護，孩子們也就多1道堅強的後盾。

同時，台東縣政府社會處也在13日邀集縣內社區照顧關懷據點及聚福食堂各承辦的協會人員，參與「倍力守護社區照顧關懷據點」活動，建立更完善的防疫相關知識，讓長輩在保護自己也保護他人的狀況下，持續參與據點及食堂。

(中時 )