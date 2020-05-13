疫情期間，國內外都有不少直播或預錄播映音樂會，觀眾只要在家裡連上網路，點開網頁，家中客廳就像音樂廳。台灣目前包括北市國、衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱衛武營）、國家交響樂團、桃園市國樂團、台北愛樂文教基金會、國立台灣交響樂團等，都有網路音樂會相關計畫，因應防疫期間，觀眾無法到現場聽音樂會的狀態。

衛武營藝術總監簡文彬表示，保持社交安全距離之外，仍需延續藝術能量，網路和數位平台可打造不同的藝術風貌，「目前線上推出的活動，包括音樂的奉獻接力演奏，和春天藝術節合作的線上音樂廳，有預錄和現場直播音樂會兩種方式，另外還有第六劇場，共有六組團隊在網路上演出不同小品，未來預計開發虛擬舞台app，用不同的方式和觀眾互動。」

北市國團長鄭立彬表示，藉著每一場直播音樂會的經驗，未來發展線上音樂廳是一大趨勢，「這和過去現場音樂會的運作模式大不相同，必須有相對應的機制，包括會員制、以及內容的版權確認等，對國內團隊而言，都是全新的領域。」

此外，除了直播音樂會，國家交響樂團也有預錄好的線上播映音樂會，音樂總監呂紹嘉表示，「音樂家在防疫安全距離下，錄製多首室內樂曲目，加上線上講解，和聽眾分享音樂內容。」

(中時 )