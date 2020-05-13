新型冠狀疫情下，衛福部長陳時中成為綠營竄起的政治黑馬，一舉手一投足深具基層魅力，與藍營政治明星侯友宜頻頻高手過招，「本是同根生」對聯暗藏諸多玄機，兩人隔空互相拉抬聲勢，其他政治人物相形黯淡，儼然形成政治圈的「藤原效應」！

在這次疫情中台灣表現優異，第一大功臣當推蔡英文總統的連任成功，讓大陸賭氣封鎖陸客來台，也直接隔離了病毒的燎原。其次是大家「順時中」，而對於台灣被打壓，陳時中更直嗆世界衛生組織祕書長譚德賽「台灣早警告人傳人」、「罵台灣不如跟台灣學習」，嗆辣言論說出民眾心聲，部會首長滿意度中一枝獨秀。

侯友宜在地方諸多「超前部署」，從剛開始公共場合戴口罩，關閉全新北市公有封閉型場館，到後來封城兵推，連假景點人潮「該封就封，毫不客氣」，一連串提前預防措施占滿媒體版面，比下其他民選首長。

原本兩人「井水不犯河水」，卻因9301件紓困方案「甩鍋」說交鋒，彼此都心疼基層公務員，幕僚從媒體一路打到網路，彼此支持群眾隔空開嗆、互不相讓，2人眼見失焦，彼此禮貌性通了個電話，一切又回到「防疫為重」。

如果用氣象圖比擬，陳時中已成功汲取基層聲望，從隨時可能消失的熱帶氣旋逐漸茁壯成「颱風」；侯友宜則是一路從基層到新北市長，早已成為累積成「強颱」。兩人環繞疫情共舞甚至茁壯的「藤原效應」，勢必在2022選舉中發酵。

「本是同根生」背後藏著無限可能，可以兵戎相見，也可以展開多層次的合作，防疫為名，選舉為實，「本是同根生，一起拚勝選」⋯，高手過招，舉手投足皆文章，疫情當頭，欣賞這政治實境秀也很有趣。

(中時 )