雲林縣麥寮鄉德和堂藥房記錄百年庶民文化，地方搶修活化。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉麥仔寮文化協會搶救鄉內老建物，根據文化部「私有老建築保存再生計畫」，提報百年德和堂藥房，鄉內還有1區古厝群，將以百年藥房為起點，逐步整修這些老建築，讓民眾了解麥寮鄉早年的繁榮歷史。

麥寮鄉於清朝年間在新虎尾溪形成1處渡船頭，與大陸貿易往來頻繁，當時盛產麥子等農作物，渡船頭四處可見堆置麥子的工寮，因此名為「麥寮」，事隔300餘年渡船頭已消失，但鄉內眾多老建築，忠實記錄著麥寮昔日榮景。

麥仔寮文化協會理事長吳明宜表示，麥寮鄉市區的德和堂藥房已有100餘年歷史，保存清末、日據時代與民國後的建築工法，但因年久失修毀損嚴重，為了搶救這棟具有庶民文化意義的藥房，協會已著手擬定計畫，報請雲林縣政府與文化部共同協助整修。

吳明宜強調麥寮鄉沙崙後還有1區古厝群，約有廿餘間古厝，是當地許姓大家族所有，但因後代子孫外出發展，許多古厝年久失修，如今文化部推出「私有老建築保存再生計畫」，透過公部門與私人合作，逐步讓老建築活化，中藥房的活化將是很好的開始。

地方耆老指出，麥寮鄉位於風頭水尾，因發展受限很多人外出打拚，台塑六輕設廠後地方慢慢繁榮起來，如今人口已接近5萬人，成為雲林縣第3大鄉鎮，希望藉由文史工作者的努力，保留早年先民奮鬥的歷史足跡，做為子孫永久的回憶。

(中時 )