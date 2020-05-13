媒體報導法國方面可望對台灣持續提供拉法葉艦維護更新，大陸外交部發言人趙立堅今天回應稱，已向法方表達嚴重關切，要求法國撤銷對台軍售計畫，避免損害中法關係。

據《觀察者網》報導，在13日的大陸外交部記者會有上，有媒體詢問法國政府計畫向台灣出售武器一事，發言人趙立堅回應稱，「我們堅決反對外國向台灣地區出售武器或同台灣開展軍事安全交流的立場是一貫的、明確的。中方已經向法方表達嚴重關切，我們再次敦促法方恪守一個中國原則，撤銷對台軍售計畫，避免給中法關係造成損害。

《法國國際廣播電台》(RFI)引述《世界報》(Le Monde)報導，法國於1991年向台灣出售的拉法葉驅逐艦需要更新維護，將對台灣的6艘拉法葉級驅逐艦上的DAGAIE MK 2系統進行現代化改造升級，配備新的干擾彈系統，該合約由法國DCI-DESCO公司獲得，金額約2500萬歐元(約合台幣8億2250萬元）。

報導指出，對台灣拉法葉級驅逐艦進行升級是第一步，台灣希望未來會有更進一步的軍售。而法國此舉將會觸怒北京，讓原已脆弱的兩岸關係加劇裂痕。

(中時電子報)