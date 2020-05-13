旅行社業者到雲林縣口湖鄉踩線，因應7月旅遊旺季。（蔡云姍提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣口湖遊客中心針對疫情減緩，配合振興產業政策推出「海海人生1日漁夫」活動，包括「跟著海風去趣旅行」、「海味漁鄉嘗鮮趣」2種行程，吸引許多旅行社業者前來踩線，業者認為疫情持續獲得控制，7、8月可望湧現旅遊人潮，因此需事先做好迎賓準備。

口湖遊客中心結合宜梧滯洪池、好蝦冏男社、馬蹄蛤生活館等周邊景點，推廣雲林沿海地區觀光產業，疫情期間搭乘遊覽車的旅行團減少，大部分是民眾自行開車前來，近日疫情減緩，中、北部旅行社業者紛紛前來踩線。

遊客中心專案經理蔡云姍表示，「海海人生1日漁夫」活動安排在7、8月間，結合雲、嘉2縣休閒漁場，加上雲嘉南國家風景區管理處處長徐振能大力支持，反應相當熱烈，目前已有700餘人報名，預計7月前可突破千人。

旅行社業者指出，目前國內已超過30天無本土病例，疫情可望趨緩，許多民眾抗疫期間不敢出遊悶在家裡，隨著防疫政策的逐漸放寬，預計7、8月將出現旅遊潮，其中戶外旅遊行程是主要重點，口湖鄉景點充滿大自然風情，因此特地前來口湖鄉踩線。

旅行社業者認為雲嘉南國家風景區景點眾多，加上台61線全線通車後，政府積極行銷幸福台61線，因此非常看好雲嘉南地區的風景區，希望7、8月旅遊人潮能夠大暴發、全民一起拚經濟，提振這幾個月的產業低潮。

(中時 )