口罩本月日產能將上拉到1900萬片，但如要再上調，最重要的熔噴不織布原料已面臨不足。經濟部決定補助民間多自建2台溶噴不織布機，由政府補助4到5成經費，約1000萬到2000萬。廠商必須在6月底前開發完成，新機器每周可多生產8.4噸不織布原料。

經濟部指出，國內熔噴不織布原料目前雖夠日產2000萬口罩所需，但因為要移部分去做醫療用的N95口罩，實際不夠。但等2台自建熔噴不織布機完成後，每周多出8.4頓原料，國內口罩日產能即能拉到2000萬片。只是後續是否要拉高到此產能，還是要看指揮中心需要。

全球搶料，國內熔噴不織布能量有限，且機器也多仰賴進口，讓經濟部有意建立國內熔噴不織布機整合開發能力。這次計畫先協助民間建置2台，補助比例40％到50％，總經費不超過2000萬。

經濟部表示，熔噴不織布機一台要價千萬以上，比口罩機台300萬貴好幾倍，僅先補助設置2台，預估會花1000萬以上，不超過2000萬。參與廠商必須承諾未來不織布機台不會移往境外，並說明後續市場規劃、效益。

(中時 )