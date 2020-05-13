新北市一名沈姓男子（44歲）今年4月遭指控猥褻自己年僅16歲的親生女兒小花（化名），小花在母親的陪同下赴警局報案，據了解，沈男常與小花相處時，伸出鹹豬手撫摸小花，甚至在今年3月間，趁著小花在房內熟睡時跑進她房間，將小花衣物掀開，偷摸私密處，最後小花不堪其擾，在母親的陪同之下，到警局報案，警方訊後依《性騷擾防治法》將沈男函送法辦。

警方調查，沈男從事業務工作，平常與妻子、女兒同住，但沈男疑似多次趁與女兒小花嬉鬧時，有意無意觸摸小花身體，小花不堪其擾，曾多次向母親反應，今年3月間，沈男還趁小花睡覺時進入她房間，掀開衣物偷摸小花私密處，甚至還遭父親恐嚇「我有拍妳裸照」等語。

最後小花哭著在母親的陪同下向警方報案。但沈男到案時辯稱，不可能性騷擾女兒，強調只是在玩而已，但由於小花能清楚敘述整個案發經過，警方因此對沈男說詞採保留態度，全案訊後依違反《性騷擾防治法》將沈男函送新北地檢署偵辦

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(中時電子報)