台紙5/26起停買 6/1下市 19:072020/05/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所最新公告，台紙（1902）因遭併購將下市，預計5月26日為停止買賣開始日期，終止上市日期為6月1日。 (工商 ) #台紙 #下市 #日期 #起停 #證交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨台北市黨部選舉相攻訐 卓榮泰動怒 點名立下典範 14:332020/05/09 政治 內政部發布去年第4季全國及六都住宅價格指數 6都小漲 10:202020/05/11 政治 公車司機停站牌吃違停罰單 桃議員批標線陷民不義 17:272020/05/11 生活 4月定期定額 創新猷 04:102020/05/12 證券．權證 美國西柯紋納市 與台南締結友誼市 04:102020/05/12 地方新聞 超前部署 台南啟動節水抗旱 04:102020/05/12 地方新聞 《證交所》上市公司4月營收年減2.36％ 連3個月衰退 13:242020/05/12 財經 黃捷自曝收到情資 韓市府用這招對付罷韓？ 14:212020/05/12 政治 居家檢疫差1天 外勞算錯日期慘被開罰10萬 16:592020/05/12 政治 《日股》日央行出手 日經週三小跌 16:142020/05/13 財經 財經熱門新聞 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 飯店旅館爆倒閉潮！專家：別怪政府 要怪自己 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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