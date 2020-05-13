賽考斯基與波音公司(Sikorsky–Boeing )，正在繼續對「黑鷹接班人」SB> 1「挑戰王」(Defiant)複合直升機進行飛行測試，該直升機是競標美國陸軍未來垂直飛行器計劃(Future Vertical Lift,FVL)的候選者。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國陸軍的FLV計畫，是希望未來的通用直升機具有黑鷹直升機2倍的飛行速度，必須有時速430公里的性能。該計畫由賽考斯基-波音公司團隊的SB> 1「挑戰王」，以及貝爾與洛克希德(Bell and Lockheed Martin)的團隊推出的V-280「勇氣式」(Valor)來對決。

The #SB1Defiant team has been pushing the flight envelope during recent testing. We’re demonstrating this #FVL aircraft can maneuver and fly fast at low altitudes, critical for the @USArmy’s mission success.



🎥: @Sikorsky pic.twitter.com/PmyqJs4yTB — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 12, 2020

兩種飛行器的科技重點很不相同，V-280是與V-22類似的傾轉旋翼機，更高的飛行速度，是SB>1比不上的。但是SB>1追求的是更好的機動性與即時懸停能力，而且它與現在的直升機差別較小。

「挑戰王」採用新一代同軸旋翼技術、線控飛控和推進系統，反向旋轉的雙層主旋翼，可提供額外的升力，飛行穩定性和較小的噪聲，而尾部推進器，可以提供了SB>1足夠的速度。

2月份，「挑戰王」的展示飛行，達到140節(時速260公里)，並展示傾斜了45度角的機動飛行。今年的主要功作是擴大飛行測試範圍，逐步提升極速。

(中時電子報)