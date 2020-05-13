蔡英文總統將在520就職典禮當天下午二時，赴民進黨完成黨職交接，再度接下黨主席一職；黨主席卓榮泰今表示，下週中執會成立連江縣黨部將列為其中一案，讓蔡總統一來就填滿版圖，對蔡總統來講，是非常好的開始。

卓榮泰說，下週交接，秘書長羅文嘉跟他決定，下禮拜中執會中會把連江黨部籌備列為其中一案，讓蔡總統一來就填滿版圖，對蔡總統來講，是非常好的開始，對籌備的中國事務部副主任李問也是莫大的鼓勵，版圖完整是對連江縣人民們一個最大的交代，民進黨沒有忘記任何一寸中華民國的領土。

今天是卓榮泰最後一次主持中常會，他也在會中發表感言，「今天我們總算能夠在大選當中交付出對人民、對歷史可以交代的成績，全賴我們在這裡所做的所有重大的決議，跟我們的中常、執委們一起努力出來的」。

他說，下周開始，總統兼任主席後，所有的能量必定更能增高，包括從主席的能量、包括常會的能量、包括黨的能量一定增高。

談到防疫及紓困，他指出，紓困是讓在水中的人不要沉下去，而振興是要把溺水中的人拉上岸來，那個力道就要更強，不過既然已經走過了前面那一段，以後不僅是在防疫之後的經濟紓困、經濟振興，也在黨務更加一步振興，在蔡總統兼主席領導之後，必定要用過去更大的能量。

他說，雖然今天我們還有一些重要的黨務報告，必須要跟大家在這裡共同表達意見，希望能用最和諧的方式。從剛開始去年初的立委補選和總統初選以及到現在都一路走來了。今天遇到的問題絕對不會比當初那個大，能解決問題的能量，一定比當初大，一定要有這樣的信心跟心理準備，好好的來面對最後這一個留存在黨部現在的問題，就是如何把524的改選，能夠順利進行完畢。

(中時 )