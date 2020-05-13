苗栗縣政府推動客語政策有成，在客委會「108年度推動客語為通行語執行成效」綜合考評，苗栗縣評核全國第一，11個鄉鎮市公所奪下優等、佳等成績，全縣總獎勵金高達1300萬元，得獎數及總獎勵金皆居全國之冠，未來持續求新求變，共同打造「客家就係生活，生活就係客家」，並鼓勵民眾踴躍報考客語認證，一起說客語。

苗栗縣客家人口約佔65％，苗栗縣長徐耀昌表示，全縣18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，推動客家事務責無旁貸。去年縣府創新推動各項客語政策，積極營造友善「講客」環境，並邀集18鄉鎮市長宣示推動客語文化與事務的決心。

今年在客委會的「108年度推動客語為通行語執行成效」綜合考評，苗栗縣政府與桃園市政府、屏東縣政府並列甲組優等，獲頒全國最高獎勵金500萬元，推動成效大獲肯定。乙組優等有苗栗市、公館鄉，三義鄉、大湖鄉及西湖鄉公所，各獲得獎勵金100萬元；佳等為頭份市、三灣鄉、頭屋鄉、造橋鄉、獅潭鄉及銅鑼鄉公所，各獲獎勵金50萬元，全縣總獎勵金高達1300萬元，得獎數及總獎勵金皆居全國之冠。

縣府除持續推動客語整體發展計畫、營造客語友善環境等，讓民眾輕鬆自然的「認同客家、了解客家、愛上客家」，並鼓勵民眾參與客語認證，文觀局說明，客語能力初級認證報名即日起至29日，依簡章規定民國90年9月12日以前出生者，報名費用250元；民國90年9月12日（含）以後出生者，免報名費用，分為個人及團體報名，鼓勵民眾踴躍報考，「共下來講客」。

(中時 )