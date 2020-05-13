搶在政府發放費振興券之前，王品集團超前部署在王品瘋美食APP推出「瘋點數」回饋活動，凡到王品集團旗下17品牌（王品牛排、原燒、聚、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、品田牧場、Su/food、hot 7、莆田、沐越、青花驕、享鴨、丰禾日麗、THE WANG、和牛涮）超過200多家門店消費，只要在結帳時出示王品瘋美食會員條碼，以現金、信用卡、瘋Pay、支付工具結帳，除享瘋點數3％回饋外，使用瘋Pay綁定指定信用卡於指定日完成消費，還可再加碼回饋2～4％，最高可回饋7％，累積的瘋點數變現金可以直接消費折抵，1點折抵1元，折抵無上限。

王品集團表示，王品會員花的每一分錢都是餐飲業最划算，「瘋點數」是全台灣餐飲業可用的品牌數最多、門店數最多，點數回饋最高、最划算的美食APP。

隨著行動科技發展，王品集團很早就自主開發「瘋美食」APP，2020年更強化數位行動布局，推出全新改版「王品瘋美食APP」，提供線上訂位、瘋Pay支付、門市導航、各品牌的優惠內容，5月起再推出消費累點「瘋點數」，從用餐資訊到支付工具一應俱全，提供消費者最完整的行動體驗。

王品集團引用資策會產業情報研究所（MIC）針對台灣網友網購行為調查數據，高達92％的網友會下載使用實體零售通路APP、近7成消費者最重視APP「行動會員卡」功能，可累積消費點數、查詢與兌換（或折抵）。「好集」與「好用」的正向循環是點數經濟的發展關鍵，透過手機集點不但能減少集點卡的紙張浪費、確實環保，也免除家裡一堆集點卡「平常用不到、想用又沒帶」的尷尬。

行動裝置與現代人生活的強綁定，亦反應在新興外送服務餐飲業的巨幅成長上，王品集團從近年開始佈局平價品牌外送商機起，今年更擴大外送服務與Uber Eats合作，讓用餐體驗從餐廳延伸到家庭、辦公室，符合現代消費者的用餐需求，深受年輕人與家庭客喜愛。

(工商 )