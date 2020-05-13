命真大 板橋8歲女童14樓墜落1樓意識清楚 19:152020/05/13 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奇蹟命真大，板橋1名8歲女童從14樓墜落1樓，僅頭部流血，意識清楚。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區長江路今天下午5時許，1名8歲女童跑到住處14樓頂玩耍，結果樓梯間門被大風吹關閉反鎖，女童想從樓頂攀爬回6樓住處，失足摔落至1樓，卻奇蹟似僅頭部流了血，意識清楚到管理室跟「警衛北北」說他從樓上摔下來，目前女童已被送往亞東醫院急救中。 警方說，女童意識清楚，僅頭部及四肢擦挫傷，目前已送往亞東醫院救治。警方上樓頂檢視，僅有女童腳印，初步排除有外力介入。 據指出，女童是由住家至頂樓玩耍，因風太大將頂樓鐵門吹閉，女童欲從頂樓往下攀爬，意外墜落至1樓。 命真大，板橋8歲女童14樓墜落1樓意識清楚，被送往亞東醫院檢查治療。（吳家詮社） (中時電子報) #命真大 #板橋 #8歲 #女童 #14樓 #墜落 #意識 #清楚 也許您會感興趣 推薦閱讀 《夫妻的世界》13結尾又反轉 金喜愛被兒目擊「姦情畫面」 20:002020/05/09 娛樂 板橋中長途客運站12日搬遷 新站體共構捷運9月完工 12:392020/05/10 生活 跌落4米深邊坡 南投5旬男意識不清急送醫 14:132020/05/10 社會 捷運共構 板橋轉運站9月啟用 04:102020/05/11 地方新聞 被紅蟻咬傷 台東婦昏迷送院急救 04:102020/05/11 地方新聞 賈靜雯用美麗見證蛻變 美妝微電影喚醒女性意識 04:102020/05/11 時尚消費 陸最大火箭「長征五號B」傳失控 恐墜落美國外海 14:472020/05/11 兩岸 華為麒麟710A晶片 中芯擊退台積電獲訂單 21:252020/05/11 財經 獨家》疫情影響叫不到零件 板橋遊龍天橋恐停擺 22:032020/05/11 生活 19歲大學生闖紅燈撞死72歲男 警加強取締重大違規 14:542020/05/12 社會 社會熱門新聞 花蓮富里老婦走失3天 放鞭炮「驅魔」 女鬼瀑布旁現蹤 - 社會 吳宗憲欠秦庠鈺5500萬 高院裁定免沒收 - 社會 關在家沒出門2個月 大馬姊妹花竟確診新冠 - 社會 金寶駙馬沈軾榮傳與女高管「不正常」 老董許勝雄震怒拔婿 - 社會 雙載馬尾妹穿小丁丁露圓臀 他緊跟護送22秒 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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