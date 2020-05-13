新北市板橋區長江路今天下午5時許，1名8歲女童跑到住處14樓頂玩耍，結果樓梯間門被大風吹關閉反鎖，女童想從樓頂攀爬回6樓住處，失足摔落至1樓，卻奇蹟似僅頭部流了血，意識清楚到管理室跟「警衛北北」說他從樓上摔下來，目前女童已被送往亞東醫院急救中。

警方說，女童意識清楚，僅頭部及四肢擦挫傷，目前已送往亞東醫院救治。警方上樓頂檢視，僅有女童腳印，初步排除有外力介入。

據指出，女童是由住家至頂樓玩耍，因風太大將頂樓鐵門吹閉，女童欲從頂樓往下攀爬，意外墜落至1樓。

命真大，板橋8歲女童14樓墜落1樓意識清楚，被送往亞東醫院檢查治療。（吳家詮社）

(中時電子報)