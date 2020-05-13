週一晚聯準會正式宣佈，將從5月12日起通過二級市場企業信貸工具（SMCCF）購買在美國上市的公司債ETF。聯準會表示，此次聯準會開展的公司債ETF購買行動，將主要以持有美國投資級公司債ETF為主，少數資金則買入美國高收益公司債ETF。

在多位華爾街對沖基金經理而言，聯準會此舉顯得姍姍來遲。

一位華爾街大型債券投資基金經理向記者透露：「在3月中旬聯準會宣佈將購買企業債ETF後，政策套利投機者的湧入，已令投資級企業債ETF市場流動性恢復到疫情前的水平，徹底扭轉3月中旬美元荒所引發的資本撤離窘境。」比如3月25日當天，iShares安碩iBoxx美元投資級公司債ETF吸引逾10.6億美元資金流入，漲幅超過10%。如今，這些政策投機套利者正坐等聯準會啟動企業債ETF購買行為，將企業債ETF高價賣給聯準會獲利退出。

摩根大通衍生品策略師Shawn Quigg此前明確表示，他已買入安碩iBoxx投資級美元公司債ETF的看漲期權，等到聯準會啟動投資級企業債ETF購買之際獲利套現。

相比投資級企業債ETF政策套利即將成功兌現，當前華爾街眾多對沖基金更關注聯準會購買垃圾債ETF的規模與力度。布魯德曼資產管理公司（Bruderman Asset Management）首席策略師Oliver Pursche指出：「畢竟，疫情衝擊導致美國經濟停擺與眾多企業缺乏收入，正令垃圾債兌付違約風險與日俱增，因此整個垃圾債市場資金流動性較疫情前依然差了不少，如今聯準會能否拯救垃圾債市場流動性與投資信心，就取決於它的資金投入力度有多大，願意承擔多大的垃圾債資產質量惡化風險。」

為了有效落實企業債ETF購買計劃緩解金融市場流動性壓力，聯準會制定了詳盡操作計劃，即聯準會將企業債ETF購買計劃分成三個步驟，分別是穩定階段、觀察測評階段和減倉階段。在穩定階段，聯準會將大舉購買企業債ETF以恢復市場流動性；在觀察測評階段，聯準會將根據市場流動性等指標是否達到疫情前水準，決定是否增持企業債ETF頭寸，到了減倉階段，聯準會將著手減持企業債ETF，並在今年9月徹底停止購買企業債ETF。

(中時電子報)