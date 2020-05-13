隨著產油國減產以及重啟經濟拉升需求，市場期待石油供需問題得到緩解，紐約輕原油(WTI)昨(12日)價格登上5週高點，國際能源署(IEA)認為，有鑑於石油庫存還是很多，預計需求想要回到疫情爆發前水準，少則需要一年以上，多則甚至要數年才能恢復，因此，產油商可能需要祭出更多手段來因應。

國際油價從4月份負值以來，已經回到25美元/桶價格，IEA指出，在疫情爆發前，每天的石油需求約為1億桶，在爆發後，需求驟降30%，IEA預測，今年需求每天將平均減少約900萬桶。

IEA將在周四發布最新能源前景，負責人Fatih Birol表示，今年將是能源業最令人擔心的一年，周四的報告數據看起來並不樂觀，他提到，儘管各國陸續解除防疫限制，但遠遠不夠，產油商可能還需要祭出更多的手段，來度過這場危機。

至於提到美國頁岩油業者，Birol認為，部分人士覺得價格戰將會擊垮它們，不過只要隨著油價回到40美元以上，我們將看到頁岩油業捲土從來。他預期，美國、沙烏地阿拉伯及俄羅斯將是主要的石油供應國；而大陸、印度與中東則將成為需求中心。

不過，若整體想要回到疫情爆發前水準，Birol表示還需要一段時間，將取決於疫情、經濟復甦狀況等，我預估將需要一年以上，甚至可能要長達數年才能恢復。

(中時電子報)