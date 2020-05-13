騰訊控股（00700-HK）今（5／13）日公布今年首季財報，營業額1080.65億元（人民幣，下同），年增26.4％；以國際財務報告準則計，淨利288.96億元，年增6.2％，優於市場預期。

若以非國際財務報告準則計，騰訊首季淨利為270.79億元，年增29％，近預期上限。阿思達克網綜合15家券商預測，預估騰訊今年首季非通用會計準則淨利介乎199.07億至276.69億元，每股盈利為2.858元。

首季騰訊增值服務業務營收年增27％至624.29億元，當中，網路遊戲營收增長31％至372.98億元；金融科技及企業服務業務增22％至264.75億元；網路廣告業務收入升32％至177.13億元。

至3月底止，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數為12.03億人，按年升8.2％，QQ的智能終端月活躍賬戶數為6.94億人，跌1％，收費增值服務註冊帳戶數為1.97億人，升19.3％。

新冠病毒疫情帶動「宅經濟」發展，大陸防疫家居隔離帶動騰訊網路遊戲及網路廣告收入增長。隨著各地陸續復工復產，騰訊預期，遊戲的用戶使用時長及遊戲內消費活動將大致回復正常水準，但公司相信，遊戲行業已從結構上擴大了其長期受眾及吸引力。

(旺報 )