3名大陸官方消息人士稱，北京將盡一切努力履行與美國達成的第一階段貿易協議，儘管購買美國商品與服務的速度因新冠疫情而受限，但仍將努力兌現增購有關承諾，畢竟此項協議來之不易。

據《路透》報導，根據今年1月簽署的第一階段貿易協定，中方承諾在兩年內增加購買至少2,000億美元的美國商品和服務，美方則同意分階段降低中國輸美商品關稅。但美國總統川普威脅稱，如果中國大陸未能兌現其購買承諾，將終止該項協議。

報導說，大陸4月進口的美國商品按美元計價較去年同期下降11.1%，主要原因是疫情導致國內需求減弱。

而在疫情期間，中美緊張局勢不斷升級，川普政府不斷將造成數萬美國人死亡和數千萬人失業的疫情歸咎於中國大陸。

2位熟悉情況的北京官員表示，大陸官方這幾個月多次在重要會議中討論疫情影響下如何最大限度履行貿易協定。一名官員表示，「如果雙方都是朝著積極的方向邁進，個別月份沒能完成的協議採購額度，後續可以在其他月份中陸續補回來。」

大陸官員說：「畢竟不是一次交易就能完成的事，疫情帶來的困難是要考慮到的。」

報導說，陸媒《環球時報》引述匿名官員的話指出，北京出現了要求重新評估中美第一階段貿易協定的鷹派聲音，部分經濟幕僚建議與美國重新進行磋商。

消息人士說，推翻第一階段協定而重啟另一項協議談判的可能性不太大，「至少目前雙方團隊的溝通中並沒有提及這種傾向，畢竟第一階段協議來之不易。」

報導稱，大陸國務院關稅稅則委員會周二再宣佈一批對美加徵關稅商品的排除清單，其中包括稀土金屬礦、黃金礦砂等79項商品，這顯然是善意的表現。

(中時電子報)