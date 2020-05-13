全國公務人員協會榮譽理事長李來希因為「小燈泡頭顱被媽媽踢到高雄了」的冷血發言而引起社會批判。對此，知名律師呂秋遠直言，「母親節剛過，但這應該是我今年看到最惡毒的言論沒有之一」，同時更提到自己母親在6年前失去兒子後至今都無法走出來，惹哭一票網友。

小燈泡媽媽、時代力量立委王婉諭因為聲援「罷韓」，竟遭李來希發文嗆，「這個媽媽忘了她的來時路，踩著自己女兒的頭顱往上竄，女兒往生屍骨未寒，凶手尚未伏法，她已經另闢戰場了」，冷血的發言讓社會一陣譁然。呂秋遠也提到自己媽媽6年前失去了兒子，至今都還走不出來，他認為，李來希身為政敵，拿別人的悲劇來嘲笑，非常不厚道，「況且李先生的問題不在於不厚道，而是殘忍」。

呂秋遠表示，只因為與媽媽政治立場不同，而活生生拿出「頭顱」兩字送給媽媽，那是一種踐踏人性的行為。看了李來希發文的底下留言後，他提到，「不過就是為了制度永續生存，讓年金少了點，有必要踐踏母親永遠不會好的傷口嗎？」。

最後，呂秋遠提醒李來希，「人生七十古來希，望李先生多積德，口出惡言，禍雖未至，福已遠離，不是只有年金遠離而已」。

(中時電子報)