日前住在花蓮縣富里鄉78歲張姓阿嬤，中溝山區工寮餵狗後離奇失蹤，3天後當地耆老，建議放鞭炮驅魔，結果隔天清晨，就在當地人取名的「女鬼瀑布」旁被發現，離奇事件讓山中魔神仔傳說再度引起注意，山友中流傳的靈異故事中，知名的「玉山黃色小飛俠」令人毛骨悚然。

「玉山黃色小飛俠」是台灣的山區傳說，民國80年之後開始流傳、2006年廣為人知，事件起源於玉山登山客所見所聞，被認為和山難有關，據說在玉山南峰叉路口，山友看到3個頭戴寬緣大斗笠，穿黃色登山斗蓬雨衣的男子站在山谷的邊緣，明明隊伍就在前方，登山客卻不知為何脫隊，跟著這3人導致墜谷，也有人說這3個人會指引錯誤方向。

玉山之所以有小飛俠的恐怖傳說，相傳是3個朋友相約爬玉山，不幸遇到暴風雪死亡，地點就在南峰三岔路口；故事最早來自前林務局排雲山莊管理員胡梁武先生講述，民國64年冬天，嘉義某登山隊員，因寒流死於大峭壁至山莊途中，當時胡先生已知道這3人要住宿排雲山莊，但一直等不到人，當晚睡到一半的胡先生，聽到尖銳哨音，接著從窗口看到3盞燈光逐漸靠近，於是開門招呼，這3人面無表情進入室內，坐在門口右側門板，等胡先生回房拿登記簿後，他們就消失無蹤。

之後有不少山友遇到黃色小飛俠，民國78年救國團2名團員，在南峰叉路口失蹤，救回後表示「當時跟著3名頭戴斗笠、身穿黃色雨衣的男子走」才迷路。最近一次有山友在論壇PTT講述經歷，2009年夏天，一家人前往武嶺，在鳶峰停車場休息時，有一名黃色雨衣男子，到處問別人要不要拍照，低著頭看不清楚長相，深知山中怪談的網友，自然拒絕男子好意。

接著一家人開車往最高點武嶺，竟然在武嶺亭看到同一位雨衣男，網友不禁傻眼想「走路會比開車快」？沒想到男子再度過來詢問要不要拍照，網友深知不對勁，拍照完催促家人下山，走之前確定雨衣男還在原處閒晃，開車下山約20分鐘後，網友竟看到雨衣男，用詭異的跑跳方式，「極快的速度超越我們往下走」，網友與父親對看，一路沉默、不敢多發一語的開往民宿。

(中時電子報)