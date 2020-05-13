經過兩天休兵，第15季WSBL今天在台北市立體育館繼續拚戰，首場國泰人壽對台灣電力，國泰從防守帶動進攻，開賽就打出26比7攻勢將台電拋在後頭，終場國泰97比35收下5連勝，台電單場得分創隊史新低。

台電前一場對台元紡織差點就能勝場開胡，可惜最後一哩路走得辛苦，與勝利擦身而過，今天對上團隊戰力更剩一疇的國泰，雖然開賽先得分，但接下來還是看國泰球員表演，台電依舊等不到三季來的第一勝。

WSBL史上單隊單場最低分是曾報名參賽過的佛光大學，2009年3月22日佛光31比106慘輸中華電信75分，佛光單場31分也寫下WSBL最低分紀錄。

藍浩語是國泰陣中經驗豐富的好手。（中華籃協提供／陳筱琳台北傳真）

國泰教練鄭慧芸賽後表示，球隊防守以不讓對手單場得分破60、單節失分在12到15分為目標，而球隊人才濟濟，只要有球員沒有展現出防守態度，就有可能下一場不被登錄，希望球員可以用進攻的企圖心來做防守。

今天攻下全隊最高21分的國泰年輕好手陳薇安，認為自己前幾場防守不夠盡責，今天就從防守做起，「進攻本來就是我擅長的，現在就是無時無刻都要提醒自己做防守。」

陳薇安表示隊上學姊藍浩語就是學習防守的最佳範本，「浩語姐雖然不是身高最高的，但她勇於身體碰撞，也會觀察對手進攻習性，搶先踩掉別人進攻方向。」

除了展現防守態度，自認切入是個人進攻的陳薇安，也加強了外線投籃能力來增加進攻手段，至於本季個人獎，她表示先不去想，「因為想越多越打不好，不如就每場讓自己歸零重新來拚。」

(中時 )