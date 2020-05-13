台中上市櫃建商第一季獲利紛紛出爐。其中，總太地產（3056）第一季在交屋潮挹注下、每股大賺1.18元，年增率高達8倍最旺，獲利穩居台中上市櫃建商之冠！而富旺（6219）今（13）日公布第一季財報，因遭逢全球股災，短期股票投資損失逾2億元，造成首季每股大虧1.84元。

其中，去年首季每股稅後虧損0.17元的總太地產，今年第一季在台中市北屯區「織築」、東區「東方紐約」等新成屋交屋下，挹注營收為15.51億元，年增率高達33.36倍；第一季稅後淨利2.5億元，年增率達807％，EPS1.18元。

此外，富旺去年第一季EPS0.28元，今年第一季營業淨利還有0.74億元，但稅後虧損卻高達2.83億元，主要是提列股票短期投資損失逾2億元。據悉，隨著全球股市近期回溫補漲，富旺的股票投資損失已大幅縮小。

另外，櫻花建設（2539）首季轉虧為盈、EPS0.22元；豐謙（5523）卻是由盈轉虧0.09元；坤悅（5206）稅後獲利5,700萬元，年減近六成。

(工商 )