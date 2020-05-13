儘管美國經濟依然籠罩在新冠肺炎陰影中，不過美股近來從3月低點迅速強彈，已讓標準普爾500指數本益比攀升至22.5倍，為2000年10月網路泡沫以來最高。不過高盛集團警告，這番美股榮景恐將無以為繼，受到包括疫情等危機仍揮之不去，它預期標普500未來3個月恐大幅回檔約18％。

受肺炎疫情肆虐，美國已有逾8萬人染疫身亡，超過3,300萬人失業。不過美股幾乎無視該疫情對經濟造成重擊，標普500指數從3月23日低點迄今已勁升31％，若與去年同期相比則上漲4％。

RSM公司首席經濟學家貝魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）表示，美股表現與實質經濟脫鉤已有數年之久，然而這波疫情又讓兩者脫鉤情況更加嚴重。但基於新冠病毒對美威脅依然存在，也意味這番股市榮景很可能在為下一波美股修正進行鋪路。

像是高盛集團日前就警告客戶，最好為今夏美股震盪走勢預做準備。該投行預期標普500將在未來3個月回檔到2,400點，若與今日指數相比，下修幅度約為18％。

高盛美股策略師柯斯亭（David Kostin）解釋，今春被投資者忽略、但其實並無消失不見的憂慮包括中美關係陷入緊張與美股估值過高。不過最大危機還是疫情本身。他指出紐約市以外的感染率正不斷升高，然而在各州相繼放寬居家避疫措施下，感染情況恐將還會加速。

但看好美國經濟終將反彈，高盛仍維持標普500年底將達3,000點預估不變。

儘管美國經濟利空頻傳，但美股之能從3月低點急漲，主要還是拜聯準會撒錢救市。

自肺炎爆發後，聯準會為穩住市場信心祭出多項刺激措施，包括為美國企業提供緊急融資、購買無限量債券與把短期利率降至近零等。Yardeni研究機構總裁亞蒂尼（Ed Yardeni）形容聯準會作法就像是搭乘52轟炸機，用現金轟炸金融市場。

(工商 )