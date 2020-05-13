黃尹宣（Eason）13日錄民視《綜藝大集合》，好友小甜甜因急性腎結石住院一周，正在評估情況等待開刀，他提及前天傳訊給對方，得到回覆「情況不太好」，讓他相當憂心，「很擔心甜甜的狀況，她飲食長期不正常，所以我要吃很罪惡的食物都找她，也擔心她之前保險有無買對，不然醫療支出又是一大筆費用。」兩人共同好友王少偉也對外表示小甜甜長期作息、飲食不正常，甚至為了好上廁所直接喝辣油。小甜甜13日坦言，「情況沒好轉。」

受疫情影響，Eason近日除了固定主持緯來綜合台《逃跑吧好兄弟》外景節目，工作少了2到3成，氣色相較年前好上許多的他笑說：「年前真的超衰，開車在雪隧被來車追撞，頭直接撞方向盤，車子幾乎報廢。」這還不是最慘的，警方判定車禍責任在對方身上，結果那人經濟有狀況還跟他借了1萬付拖吊費，後來乾脆避不見面，「這個車禍包含修車，我損失十幾萬。」後來找老師處理，才知道自己當時犯太歲。

Eason年前在雪隧被撞車，損失十幾萬。（民視提供）

雖然氣色變好，但Eason因節目原因，還是時常遇到靈異現象，「最近《逃跑吧好兄弟》去有人輕生的房間，結果當下耳邊聽到嘆息聲，沒想到回家半夜躺在床上，耳邊又是同樣嘆息聲。」隔天衝浪時，被朋友提醒才發現自己背後有不明瘀青，「我嚇到立刻回花蓮找法師，他說可能被跟了。」他預計夏天會推出與旅遊相關的自頻道，之前與謝忻、王少偉的歐洲之旅也有不少存檔影片，之後也會在自頻道陸續公開。

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(中時 )