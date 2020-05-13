國民黨改革中重中之重的「兩岸論述」討論，歷經多次開會廣泛激辯，盍各言爾志的發散光譜式討論，逐漸出現聚焦可能性。據悉，與會委員普遍認為九二共識不該被揚棄，反之在此基礎之上採加法原則，且正積極蒐集各方意見，並做最後落實成文字的工作，無論是將新元素與九二共識並存，或者提出另一種隱含九二共識意涵的口號，但尚未定案。

創造九二共識一詞的前國安會祕書長蘇起認為，對於九二共識，國民黨應採加法原則，在原有基礎之上，如同蓋房子往上蓋，而非廢棄或凍結等減法措施；國民黨的基本立場不要更動，其他因時而異。

不過，有與會委員認為應把九二共識退出論述前線，也有委員提醒兩岸論述的調整，最終要助於第一線打選戰的黨內同志，讓他們能夠輕鬆闡述兩岸論述。

對於九二共識的存廢或擱置，經過多次會議討論，與會委員的想法逐漸聚攏，大家普遍認為尊重九二共識過去帶給大家的經濟紅利，但應更強化中華民國、民主、自由、法治等方向的新論述。

此外，副召集人施威全指出，中國大陸必須正視六四的歷史責任，以回應台灣社會對中國大陸政權長期以來的疑懼，2017年在大陸失去自由的台灣青年李明哲，因關切大陸發展，深度和大陸青年交換意見，然而大陸不應該將其事件上綱為國安事件，並早日使其獲得自由。

據透露，上次會議進入「深水區」討論，與會委員各自拋出口號與論述，蘇起則適時補足口號背後延伸的含意，以及可檢視民進黨一黨獨大造成民主倒退的現象，但目前尚未有定論，將來由召集人林郁方成立「子筆小組」，精煉大家的意見落實成文字。

面對即將到來的520蔡英文就職演說，以及521及522大陸召開政協與人大兩會，有青壯派委員建議，屆時要觀察民進黨與對岸的說法，適時調整國民黨的兩岸論述。

這位青壯派委員主張，除了口號、論述之外，也要有進一步的做法，比如設置黨公職交流準則，明確禁止不能利用黨職與對岸進行利益交換行為，同時持續強化大陸事務服務中心，建立國民黨的海基會，不斷服務台商、台幹、台青等人，國民黨不能連「淺水區」的服務都不敢碰。

召集人林郁方說，未來改委會產出的文字也不能代表國民黨，需送到中常會討論，而調整兩岸論述的目的，是希望讓兩岸能有較正常往來，減少戰爭爆發的可能性，也對大陸市場的經營有幫助。

(中時 )