迪士尼解禁！由「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）與「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）配音的皮克斯感人動畫《1／2的魔法》，先前因新冠肺炎疫情2度延期，最終定檔將於本月22日在台上映。在漫威宇宙裡，蜘蛛人最景仰的大哥是鋼鐵人，但在真實人生裡，與湯姆霍蘭德感情最好的是《星際異攻隊》的克里斯普瑞特。儘管相差17歲卻成了忘年之交，因為陸續加入漫威而結為莫逆。皮克斯則是相中了他們深厚的情誼，力邀2人在《1／2 的魔法》再續兄弟情。

湯姆霍蘭德和克里斯普瑞特感情究竟有多好呢？克里斯受訪時回憶：「大概是4、5年前吧，我第一次見到湯姆，那時他剛加入漫威行列，我覺得我這個老大哥好像應該要教他一點東西，例如時時提醒他『永遠保持謙卑』之類的。」湯姆霍蘭德受訪時說：「真實生活裡，我是4個兄弟中的老大，克里斯則是2個兄弟裡的老么。但我們感情夠親密，才能在電影中毫不費力地扮演自己。」湯姆甚至透露，自己的青少年時期，就像伊恩一樣害羞且敏感，他很開心能將自身經驗注入伊恩的角色裡。

克里斯則對電影中真摰的兄弟情感十分喜愛，「這部電影的核心就是巴利非常愛伊恩，他以他為榮，就好像我的哥哥永遠是我的榜樣，在我從影生涯中，他一直都是正向地鼓勵著我，我很開心見到皮克斯能把兄弟間的情誼描繪得如此細緻又深刻，這也是為什麼有觀眾看完電影後，特別告訴我他們因為手足情而感動得哭了。」

《1／2 的魔法》劇情敘述一個魔法逐漸被遺忘的精靈世界，住著一對個性迥異的兄弟，哥哥巴利(克里斯普瑞特配音)聒噪卻有自信，弟弟伊恩(湯姆霍蘭德配音)害羞又無法融入社會，他一直深信，如果已故父親能陪在身邊，自己就能更堅強。一天，伊恩從媽媽那裡得到父親留給他的十六歲禮物，沒想到自己半調子的魔法，卻只讓父親出現了下半身，為了與從未謀面的父親見上一面，這對兄弟決定踏上驚險的魔法尋找之路。

被問到如果有機會能帶回一個人並跟他相處一天，會做什麼事？湯姆說：「我的曾祖父在我祖父十八個月大時就過世了，所以祖父從沒見過他的父親，如果可以，我希望他們能好好見上一面。」克里斯則說：「我的父親在《星際異攻隊》上映前過世，所以我想帶他回來，跟他坐下來一起看《星際異攻隊》！」除了漫威的兩大英雄，《1／2 的魔法》配音還網羅了《副人之仁》演員茱莉路意絲卓佛、《關鍵少數》的奧莉薇亞史班森及美國著名的脫口秀主持人黃艾麗。電影將在5月22日於全台上映。

(中時 )