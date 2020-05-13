老人互助會陸續解散，不少老人揪心，到議會旁聽席，議員們群起質詢，縣府表示，彰化縣有13個往生互助會，2個正進行司法訴訟，2個已結束、2個會員數少，評估是否要清算，其餘6個社團仍在運作，約8000餘會員，已建請中央立專法或引進保險機制來吸納。

賴清美、賴澤民質詢，以個案現身說法，老父住院，住院都還繳會費，往生前得知老人會清算，老淚縱橫不如早幾年死，掀起社會問題，一定得重視。

議員林庚壬、顧黃水花等也質問清算進度到哪裡？有貪汙送辦、正派經營卻因人口老化、會員流失經營不下去，也能盡快還清白。

議員吳韋達質疑內政部2013年發文要地方政府輔導老人互助會立案，至今沒有積極作為？不能以沒有法源束手無策。

縣長王惠美表示，對長輩處境感同身受，但確實沒法令可以辦理，縣府目前能做的事，就是全面盤點，生活有困難長輩，社會處派員主動關心、提供協助。

社會處長王蘭心表示，互助會引爆糾紛，積極協助會員循司法途徑提起訴訟，並行文內政部尋求解釋，中央法令無授權，地方真沒法源嚴格管理。

據了解，縣內往生互助會，有和平解散，會員繳款就當是包「白包」，祝福往生極樂世界，有些社團，餘款仍有2億餘元，也有些嚴格控管人數，往生1人才可加入1人，目前如常運作有6個會。縣府籲求中央積極正視、予以立法，好讓正規保險機構吸納保障。

(中時 )