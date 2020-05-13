安泰銀擬配發現金股利0.73元 19:412020/05/13 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安泰銀行董事會決議年度股利分派，每股將配發現金0.73元，總計約14.29億元，至於特別股預計股息約1.45億元。 安泰銀行表示，在2017年6月股東常會通過修訂公司章程，特別股發行條件由永續修改為非永續，特別股息依評價認列負債，配發股息時核銷負債。 安泰銀指出，普通股現金股利及特別股股息發放，將待股東會決議通過後，並授權董事長訂定配息基準日及方式。 (工商 ) #安泰銀 #特別股 #現金股利 #安泰銀行 #永續 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿協50周年 黃志芳植樹呼應永續經營 04:102020/05/09 產業特刊 第13屆台灣企業永續獎 開放報名 04:102020/05/11 證券．權證 研究：亞洲(不含日本)ESG基金第一季淨流入創新高 12:092020/05/12 財經 《其他股》中租下修東協成長目標 特別股發行計畫不變 15:402020/05/12 財經 震盪免驚 臺灣特別股長期抗跌力強 18:142020/05/12 財經 鴻海擬配發4.2元現金股利 18:392020/05/12 財經 中租控股：新冠疫情雖影響金融環境 特別股計劃未變 21:202020/05/12 財經 中航決議配發現金股利0.8元 每股可分配盈餘高達30.38元 10:472020/05/13 財經 《電機股》勤美配息加碼至0.9元 庫藏股順水推舟 10:342020/05/13 財經 《期貨》新選擇！臺灣永續期貨、臺灣生技期貨6月8日掛牌 15:402020/05/13 財經 財經熱門新聞 不爽川普…陸毀了貿易協議？3大動作洩底 - 財經 散戶注意！專家鐵口明天台股漲跌 - 財經 台積電慘了…美、陸挺誰？專家曝結局 - 財經 川普點名赴美設廠？專家曝台積電打趴這家 - 財經 竟拿10萬紓困金押這檔！散戶下場慘爆… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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