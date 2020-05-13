安泰銀行董事會決議年度股利分派，每股將配發現金0.73元，總計約14.29億元，至於特別股預計股息約1.45億元。

安泰銀行表示，在2017年6月股東常會通過修訂公司章程，特別股發行條件由永續修改為非永續，特別股息依評價認列負債，配發股息時核銷負債。

安泰銀指出，普通股現金股利及特別股股息發放，將待股東會決議通過後，並授權董事長訂定配息基準日及方式。

(工商 )

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