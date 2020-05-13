原本預計今年完成的國家漫畫博物館計畫生變，文化部13日發布新聞稿表示，雖然原訂以中台灣電影中心部分空間建置國家漫畫博物館，也已和台中市政府簽署合作意向書，但新建中的中台灣電影中心之空間規格，經雙方近30次協商後，還是無法達成文化部提出的要求，決議國家漫畫博物館將另覓地點設置。

文化部表示，歡迎台中市及各縣市政府提案其他可供建置之地點，後續將由專業團隊協助評估。至於原國家漫畫博物館空間，文化部已向台中市政府表示，將以同樣預算規模補助支持中市府將中台灣電影中心新建完成，並調整為ACG產業中心等相關用途。

文化部表示，本案為台中市政府主動提議合建，文化部從合作開始即主張，國家漫畫博物館空間應符合「空間集中」、「獨立出入口」、「獨立機電系統」三大基本原則，且博物館空間不能與商場混在一起。

文化部表示，然而目前規劃設計，仍存在諸多不符博物館使用之問題。例如通往漫畫博物館地下室空間的電扶梯，必須經過委外經營的一樓商場，造成動線不連貫，或是需用電影中心載運食物和垃圾的貨梯來運送珍貴的典藏文物。

文化部表示，去年已多次在協商會議中向中市府提出可能的解決方案，並建議中市府應考量停工檢討或延長工期，以落實前揭原則，才能簽訂行政契約。但中市府始終堅持工期不延長原則，近期提出的變更設計方案也難達成博物館基本需求，因此雙方協商至今仍無法達成共識。

文化部表示，經多次諮詢漫畫界、博物館及建築領域專業人士後，與會成員都認為中台灣電影中心目前空間不適宜作為專業博物館，權衡國家級場館主體性、可使用性及營運品質後，與會專業人士都建議文化部應考量另覓適合場地。

(中時 )