今年奧斯卡金像獎大出鋒頭的電影《她們》，在裏頭飾演四姊妹之一「貝絲」的新人演員艾莉莎斯坎倫，年僅21歲的她，先在澳洲出道飾演電視劇成名之後，便飄洋過海到好萊塢繼續她的演藝生涯。在HBO迷你影集《利器》一劇中與好萊塢知名女星艾美亞當斯共同飆戲，不僅獲得金球獎及艾美獎的入圍肯定，也大大打開她的星運之路。

在與才女名導葛莉塔潔薇拍攝完《她們》之後，艾莉莎斯坎倫回到了故鄉澳洲與知名劇場女導演夏儂莫菲合作新片《謝謝你愛過我》，該片破天荒入圍2019年威尼斯影展正式競賽片，在世界首映完畢後全場掌聲連連，各權威影評更給予極高分推薦，爛番茄電影網站更一度飆到滿分好評，可說是繼《生命中的美好缺憾》、《愛上觸不到的你》之後的年度催淚電影，而在最終更抱回威尼斯影展最佳新人演員獎。

《謝謝你愛過我》描述一名身患絕症的高中少女，無意間與流落街頭的小毒販在火車站邂逅之後，就無可救藥地愛上了他，更在不顧父母親反對下，決心帶他回家共組小夫妻生活，導演夏儂墨菲表示這故事來自於編劇於身邊朋友的真實故事，由於未成年的女主角已經走到人生的盡頭，在未嘗任何愛情的狀態下，決心要付出一切心力，也要灑脫地走完人生最後一回。

女主角艾莉莎斯坎倫也表示說她一向很著迷於如果死前最想做的事情是什麼？當她看過劇本之後，覺得超越了一般青少年電影和癌末類型片的膚淺比喻，也對導演處理這故事的手法選擇以低調和仔細觀察每個腳色，試著讓觀眾感同身受的方式讚不絕口。

《謝謝你愛過我》在威尼斯影展世界首映後，就開始一連串他們的影展之旅，入圍了倫敦影展、芝加哥影展及鹿特丹影展的觀摩單元，更在由中國名導賈樟柯一手創立的平遙電影節中，在眾多電影脫穎而出獲得首映單元觀眾票選獎。此片原訂在6月後全世界陸陸續續於戲院上映，但在全世界疫情重大影響下，導致各國檔期無限期延後，但在台灣片商積極說服下，獲得了出品方的首肯，讓這部電影搶先全球，將在5月29日在台上映。

(中時 )