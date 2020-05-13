全球最大的指數公司明晟公司（MSCI）在5月12日美股盤後公佈了2020年5月份半年度指數審議結果，結果顯示，MSCI全球所有國家指數（MSCI ACWI Index）將納入137股，181只個股將從指數中刪除。其中，嗶哩嗶哩、跟誰學、新東方線上等中概股被納入MSCI全球標準中國指數中，瑞幸咖啡等股被剔除。

MSCI自去年2月底宣布增加A股在MSCI系列指數中的權重，同時分成3個階段將A股的納入因數從5％逐步增加至20％，去年11月底第3波調整生效的時間點，除了將納入因數進一步提高至20％外，並同時納入包含創業板在內的中型股，A股佔新興市場指數的權重穩步提升。

這次調整中，MSCI全中國指數增加56檔成份股，剔除54檔。這指數涵蓋A股、B股、H股、紅籌股、P 股和外國上市(例如 ADR)的大中型股，而這些調整也包含在MSCI ACWI指數的調整中。在這些個股中，有45檔在A股交易，34檔在A股交易的個股遭到剔除。

(旺報 )