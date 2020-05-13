嘉義縣義竹鄉和順國小六年級學生辛宛柔獲得今年的總統教育獎，消息傳回學校，師生都相當欣慰與驕傲，校長賀惠芳說，宛柔雖然看不到，但學習不落人後，不僅是家中小幫手，更積極參與營隊及活動，並還利用盲人電腦與錄音機，發表近十篇心得作品，是學校認證的和順小作家。宛柔興奮地說，之後接見蔡英文總統時，要送上自己手作的神秘小禮物。

宛柔出身於單親家庭，跟母親和外公、外婆一起生活，母親忙於工作時，乖巧又懂事的她，幫忙做家事及照顧阿姨的小兒子。母親王秀桂說，女兒因先天免疫力缺陷，視力從出生後逐漸退化，五年級時雙眼全盲，但她不氣餒，反而更主動參加各項活動，她會拉二胡，還學攀岩、游泳及划獨木舟，甚至雖先天無法排汗，但在家人的鼓勵下，已參加十多場路跑。

宛柔今日受訪時，特別朗讀一段近日所學的英文故事；導師林穎慧說，校方推動讀報與寫作多年，宛柔也一同參與讀報討論，她持續投稿分享自己的看法，這幾年下來，作品登上各大報，宛柔六年級時，在家人支持下，完成學校「一步一腳印走讀我嘉十八鄉鎮」活動，咬緊牙根走完一個又一個鄉鎮，此精神彌足珍貴。

即將升上國中的宛柔，未來得搭火車上下學，她坦言「心情有點小緊張」，搭火車有許多地方要注意，不過，在母親陪伴下練習下，相信一定能駕輕就熟。宛柔感謝和順國小的好同學及好老師，決定慷慨捐出這次總統教育獎部分獎助學金，讓畢業生都能參加畢業後的小旅行。

(中時 )