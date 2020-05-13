為慶祝溫馨的母親節，綠農電科太陽能與台南大內區公所合作，捐贈愛心民生物資給大內區弱勢民眾，因應新冠肺炎病毒疫情，活動13日簡易舉行，但物資內特別包含了酒精擦巾、抗菌沐浴乳等的防疫物品，歡慶母親節的同時也不忘共同抵抗疫情。

台南市大內區位處偏鄉，青壯年人口為了生活往都會城市發展，人口逐漸外流，再加上人口老化嚴重，總人口數9300餘人，老年人口就占了4分之1，也因位於偏鄉所獲得資源嚴重不足，綠農電科太陽能在大內發展，發揮小愛關懷在地弱勢，希望拋磚引玉獲外界共襄盛舉。

綠農電科太陽能致力於再生能源，員工工作之餘利用家庭日，帶領公司同仁與家人一同做公益，到海邊淨灘，為環境出一份心力，這次也準備民生物資，回饋鄉里，並捐贈清潔物資，響應政府落實防疫。

大內區長李賢村表示，相當感謝企業能發揮一己之力，關懷在地弱勢民眾，這小小善舉，讓受到幫助民眾感到暖心。

(中時 )