電影《奪命隧道》改編震驚全球的真實隧道災難事件，內容描述一輛油罐車於9公里長的隧道自撞，後因汽油外漏引發熊熊大火，讓隧道瞬間成為致命的高溫火爐，面臨生死關頭的所有受困者，必須要在救援來臨前，想辦法先讓自己活下去。

先前受訪時，導演透露電影參考了多起歐洲真實隧道大火事件，而創作這部電影的目的則是希望從不同角度提升大家對於自身安全的關注，他說：「許多歐洲的長隧道，多無緊急出口或避難空間，如發生意外，要活命只能靠運氣與義勇之舉，但有時候災難的發生也來自於不小心與意外巧合，所以希望大家看完電影，都能再更注意相關行車安全及隧道知識。」

電影《奪命隧道》中，描述在大雪紛飛的聖誕節前夕，各地湧現返鄉人潮，但在一條長達9公里的隧道中，意外發生一起油罐車自撞事件，雪上加霜的是，因汽油不慎外漏而引發大爆炸，讓隧道大火延燒，而前王牌救難隊員史丹的女兒竟也被困在隧道中，因此史丹不顧一切地設法拯救女兒，但在救援來臨前，所有受困者，都必須要在黃金時間內先讓自己活下來，但這不僅是一場時間的考驗，更是人性的赤裸試煉。

先前電影於國外首映時，除了好評不斷外，網友紛紛大讚在電影院看這部片，彷彿置身黑暗隧道，讓人緊張感飆升，對此，導演則說：「身處在黑暗的戲院中，那種與隧道相同的密室恐懼更能激發觀眾的同理心，這也是我希望達到的效果，藉此讓大家對於隧道安全都能更加關注。」

寒風肆虐的挪威山區發生了重大車禍，將準備返鄉過節的人們困在黑暗隧道中，就在搜救人員冒著暴風雪趕往搶救途中，失事的卡車卻突然起火，讓情況更加岌岌可危。面臨生死關頭的所有受困者，必須在時限內不擇手段地讓自己活下去…...。《奪命隧道》5月15日在台上映。

(中時 )