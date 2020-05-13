高雄市鼓山區歷史建物「北號誌樓」13日下午16時30分左右驚傳火警，消防局獲報後，出動11輛消防車及29名警消前往現場灌救，火勢大約在17時左右撲滅，文化局局長林思伶及同仁接到消息後也立即趕往現場了解，經初步檢視現場，二樓屋架、桁木及門窗毀損，起火原因尚待火場鑑定中，無人受困、傷亡。

文化局表示，北號誌樓產權屬於台鐵公司，為進行後續修復及再利用工程，目前由文化局代管借用，近日正進行文物清點。相關文物及建築受損情形尚待進一步了解。

北號誌樓建築年代推測為1923年，1樓為加強磚造，外牆洗石子，2樓為木造雨淋板建築，屋頂為英式木屋架。為全台灣唯一仍可操作機械連動裝置的號誌樓，二樓上整排轉轍器閘柄更是珍貴的鐵道國寶。

北號誌樓目前正進行修復工程，待火場鑑定出爐後，文化局將針對此次毀損狀況進行修復變更設計。同時，文化局每年均有針對文資安全防護進行消防演練，後續也會加強相關防護工作。

(中時 )