耗資1.6億元興建濱海路，就是為紓解彰新路的大型車流，但是封閉工一、工二路，彰新路上絡繹不絕的大型車流，仍讓社區倍感壓力。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

耗資1.6億元興建濱海路，就是為紓解彰新路的大型車流，但是封閉工一、工二路，彰新路上絡繹不絕的大型車流，仍讓社區倍感壓力。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

耗資1.6億元興建濱海路，就是為紓解彰新路的大型車流，但是封閉工一、工二路，彰新路上絡繹不絕的大型車流，仍讓社區倍感壓力。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

耗資1.6億元興建濱海路，就是為紓解彰新路的大型車流，但是封閉工一、工二路，彰新路上絡繹不絕的大型車流，仍讓社區倍感壓力。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

耗資1.6億元打造濱海路就是為紓解彰新路的大型車流，議員賴清美13日質詢，全興工業區卻為省去重車輾壓，封閉工一、工五路等進工業區道路，使得化學槽車、大貨櫃車持續繞道行駛彰新路，讓附近社區生活在恐懼中，縣府工務處允諾和廠商協會協調。

彰新路不僅是通全興工業區要道，也匯流海線地區往臺中港車流，附近湖內里等人口聚集的社區，卻緊鄰大型車帶來轟隆噪音、柴、汽油煙等，瀕臨崩潰，縣府和地方積極爭取，打造濱海路。

賴清美質詢，納稅人血汗投入的建設，好不容易盼到通車，全興工業區廠商協會卻逕行封堵工一、工五路，讓紓解美意付諸流水，路段持續險象環生，社區住戶都快抓狂了！

賴清美指出，廠商協曾拿電線桿封路，被抗議後才開小缺口，只讓小型車進出，「畫地自限」讓建設美意付諸流水！

議員林庚壬也指出，工一、工五路一定要打通，不僅車流多，又呈現丁字型路口，一定要做好配套措施，予以開放。

彰縣府工務處長林漢斌表示，濱海路開通後，已紓解彰新路部分車流，許多往臺中港大型車改走濱海路，只是彰新路仍是主要幹道，又銜接臺17線，全興工業區為了管理考量，限制大型車得走彰新路接興工路從工業區大門進入。

工務處表示，不可能要求所有大型車都走濱海路，但會繼續與廠商協會溝通，拿掉「路障」，並加強宣導分流。

(中時 )