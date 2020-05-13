死者家屬控訴韓賜村動用特權試圖掩蓋事實 (圖／翻攝自臉書高雄小港區的大小事)

民進黨高雄市議員韓賜村闖紅燈撞傷55歲余姓騎士，騎士搶救5天后依舊在昨(12日)不治身亡，韓賜村也遭過失致死移送法辦，但死者家屬在網路上控訴，韓賜村試圖動用關係掩蓋事實，甚至車禍當天的新聞也都被下架。

韓賜村今天遭爆闖紅燈撞死機車騎士，但事情早在上週(7日)發生，余男家屬在臉書社團PO文暴料，表示當天警方來訪時，堅持拒絕透露肇事者身分，且新聞一出沒過多久竟然就被下架，質疑韓賜村動用關係試圖掩蓋事實。

韓賜村今(13日)上午前往死者靈堂致意，卻堅稱自己沒有闖紅燈，但透過監視器畫面可以看到，與韓同向車子已經全部靜止，另向車子早已向前駛出，3秒後韓賜村車子衝出，撞上騎士，造成騎士殞命。

網友也大酸：「沒辦法，民進黨只看得到綠色，看不到紅色」、「應該是紅綠燈的錯，議員沒錯」、「大議員來了還變紅燈，這紅綠燈沒有台灣價值」、「還敢說自己沒闖紅燈」、「這樣不用開除黨籍？」、「民進黨超安靜耶，大概罷韓優先吧」。

(中時電子報)