出道以來就極具個人特色的混血女聲海爾希（Halsey），自1月發佈了睽違3年的全新專輯《狂戀》後，人氣值再度大飆升。她在專輯中嘗試多種曲風，讓她的新專輯不僅在全球各地都創下銷售佳績，在台灣更是直接衝破雙白金紀錄。一直不斷帶給樂迷驚喜的海爾希，日前突然在社群平台宣佈將首度與百大DJ棉花糖（Marshmello）合作推出全新單曲〈Be Kind〉，消息一出不僅在網路上話題度爆棚，歌曲上線後更是迅速擠入台灣各大串流榜單。

除了歌曲本身滿滿正能量之外，其實真正令人感動的是，在目前全球疫情肆虐之際，私底下的海爾希也不忘發揮自己的影響力，上個月才剛參與了「Jersey 4 Jersey」線上直播活動演出，替自己家鄉因疫情而受到影響的企業及家庭籌募資金，下一秒她又宣佈捐出十萬份口罩給加州的醫院，希望能與前線醫護一同貢獻心力，奉獻社會的精神令人敬佩。

這次她和棉花糖發佈的全新單曲〈Be Kind〉其實還有另一層含意，就是鼓勵粉絲在這全球疫情持續延燒的時刻，在與自己所愛之人相處時可以適時展現脆弱，千萬不要封閉自我，果然單曲在上線後，樂迷們相當捧場，對於這次2大巨星的首度合作給予的滿滿好評。

(中時 )