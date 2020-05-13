在大型企業商業火險及工程險、手機險等意外險業務成長挹注下，產險業者今年前4月份產險簽單保費沒有受新冠疫情影響，年成長率近7.5％，甚至比去年同期年成長率7％還要高！

根據投保中心資料顯示，產險業今年前四月產險簽單保費為626億元，成長最多仍在商業險如商業火險、工程險（如海上風機或離岸風機），加手機保險也有高成長，其中商業火險、意外險分別較去年同期成長近9％及17％，加上占比最高的車險，前4月簽單保費也保持5％穩成長，因此，產險前4月份簽單保費完全沒有受到新冠疫情影響。

產險業排名前五名分別為富邦產、國泰產、新光產、新安東京海上產以及明台產，前四月簽單保費分別為155億元、69億元、66億元、47億元以及43億元。

儘管產險簽單保費前4月保持相對高的成長率，然而各產險獲利則差異大，部份產險因受到2～3月份全球股債市下跌，前4月財報已出現虧損，然富邦產及國泰產前4月份獲利卻依然亮麗。

富邦產險前4月簽單保費收入155億元，較去年同期成長10％，由於承保業務及投資績效皆維持良好，然前4月稅後淨利17.85億元，每股稅後盈餘5.62元，較去年同期成長13％。富邦產險表示，主因有大型企業商業火險續保業務及風電工程險業務挹注，另外個人保險中之車險及健康傷害險也有不錯表現。儘管受到疫情影響導致旅平險業務略有衰退，健康險出現成長，4月推出的個人防疫保險商品「疫起守護」專案亦持續熱銷中。

國泰產險前4月份稅後盈餘為7.1億元，每股盈餘2.32元較去年同期6.8億元、每股稅後盈餘2.21元續成長。國泰產險表示，受到新冠疫情短期產險直接受影響業務主要在旅綜險及貨物水險。但這兩產險佔國泰產保費占比並不高，故對國泰產整體業務成長影響有限。

(工商 )