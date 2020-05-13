42歲元斌街頭現蹤。(取自韓網)

韓國男神元斌，2000年因為與宋慧喬、宋承憲演出電視劇《藍色生死戀》爆紅全亞洲，2010年更憑著電影《大叔》中的精湛演技，讓他人氣再攀高峰。然而低調不輸金城武的他，今(13日)突然被韓國媒體捕獲現身首爾江南區街頭拍廣告的身影，帥氣又凍齡的外表一點都看不出他已42歲，狀態好得驚人！

元斌與廣告天后李映奈結婚5年，育有1子，升格人父的他，不僅私生活低調，更已長達近10年沒有推出新作品，令粉絲好懷念。不過他今日就被韓媒捕捉到在街頭拍廣告的身影，完全看不出他已經是42歲爸爸，魅力一點都不輸時下小鮮肉。

元斌雖然長達9年沒推出新作，吸金功力仍驚人！2018年韓媒披露，元彬8年間至少接了40支廣告，其中有不少合約都長達10年，依照他一支廣告代言8億韓元(約2千萬台幣)來看，他光靠著拍廣告就至少賺進7億多台幣，就算一輩子都沒拍戲也不愁吃穿。

(中時電子報)