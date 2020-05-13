一生專注修復台灣各大廟宇的剪黏師匠陳義雄，於5月7日病逝，享壽76歲。陳義雄自17歲起便開始跟著父親陳專友學習剪黏、交趾陶技藝，如北港朝天宮、萬華龍山寺、士林媽祖廟等耳熟能詳的廟宇屋脊，都曾有陳義雄努力將龍、鳳、人物坐騎、花鳥蟲魚打造得栩栩如生的揮汗身影。

陳義雄生於1945年，父親陳專友是剪黏大師洪坤福弟子，他從小看著爸爸用各式材料剪黏出不同氣韻的神像作品，便要爸爸教他，自此開始學習剪黏這項在台灣已漸漸失傳的技藝，作品遍及台灣各大廟宇，近年更投入教學中，應龍山寺、內政部、內湖國小等單位邀請，向大眾教剪黏製作。

在文建會發行的《一心一藝：巨匠的技與美》中，陳義雄曾分享自身的創作理念，他認為，即使必須自行接案與面對業主，還要負責工班人員的安危，肩扛巨大壓力，但作品仍必須要「媠（漂亮）」、「勇（耐用）」、「品質好」，才過得了自己這一關，也對廟方有所交代。

交趾陶、剪黏技藝逐漸凋零，更顯得陳義雄師承父親的手藝難能可貴，他在《一心一藝：巨匠的技與美》中，也曾透露未來的隱憂，「我最擔心的是剪黏人才會在未來二、三十年後出現斷層，這行得爬上屋頂，夏熱冬冷，很辛苦，我曾把兩個兒子都帶上屋頂學習，但他們怕高，也沒興趣，最後乖乖去上學。我現在年紀大了，不敢收新徒弟，怕沒辦法教到他們能靠此技藝謀生，只好建議有興趣的人去找別的司阜。」

(中時 )