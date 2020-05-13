在醫藥界及付費者代表共同努力下，健保共擬會議通過多項第一類新藥納入健保給付及擴增給付規定，健保署官員表示，健保首次給付標靶藥於卵巢上皮細胞、輸卵管或原發性腹膜癌及子宮頸癌的治療，另亦擴增預防早產兒的病毒感染藥物的給付周數及治療眼科黃斑部病變的新生血管抑制劑給付範圍，以造福更多需要的病患。

健保署官員表示，Bevacizumab為抗血管內皮生長因子(VEGF)單株抗體，是第一個健保給付於「對含鉑藥物具感受性的復發性卵巢上皮細胞、輸卵管或原發性腹膜癌」與「持續性、復發性或轉移性之子宮頸癌」之標靶藥，除可延長病患之整體存活期外，使用於「持續性、復發性或轉移性之子宮頸癌」的病患，亦可延長無疾病惡化存活期。納入健保給付後，可使這類病患有新的治療契機。

另Ceftazidime／avibactam為新一代β-內醯胺酶抑制劑，是對抗革蘭氏陰性菌感染的抗生素，可有效治療對於碳青黴烯類抗生素有抗藥性的細菌(如克雷伯氏菌)造成的感染症，以及減少碳青黴烯類抗生素使用，進而減少抗藥性持續攀升，因而同意納入健保給付，其屬第一類新藥，屆時5年內將有近4千179人次之感染症病人受惠。

至於Aflibercept及ranibizumab為新生血管抑制劑共2品項藥品，健保署官員強調，其為治療黃斑部病變藥品，其中因年齡老化造成的50歲以上血管新生型(濕性)年齡相關性黃斑部退化病變(下稱wAMD)及多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變(下稱PCV)屬脈絡膜疾病，如果病患眼睛有出血或水腫，視力將很難恢復。為維持治療有實證的臨床效益，同意先開放wAMD及PCV 2種適應症，以減少健保財務衝擊，使用支數由原先之7支為上限，擴增為14支為上限，後續由健保署與廠商進行價量協議，以使健保有效運用。

(中時 )