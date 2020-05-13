顏清標父子換肝手術成功 幕僚報平安 20:022020/05/13 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右二）罹患肝腫瘤，由次子顏仁賢（左二）捐肝救父。（資料照片／翻攝網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲鎮瀾宮董事長顏清標健檢發現肝腫瘤，13日接受活體換肝手術，由次子顏仁賢捐肝救父，歷經10多小時馬拉松手術，晚間7點左右顏家幕僚在群組報平安指出「仁賢、董事長手術完成，目前在恢復中」。據了解，顏清標與次子顏仁賢均送加護病房觀察，讓守在開刀房外的家屬鬆了一口氣。 (中時 ) #手術 #顏清標 #幕僚 #平安 #董事長 也許您會感興趣 推薦閱讀 【友訊後來居上1】胡雪統領突圍老將兵團 戰術運用得宜可反敗為勝 12:512020/05/09 財經 撲滅黑心校規 掃董事長的家竟列愛校服務 10:482020/05/10 生活 《股利-金融》京城銀通過配息1.5元 戴誠志續任董事長 12:162020/05/12 財經 顏清標驚傳肝腫瘤 高雄長庚證實進行活體換肝手術中 14:162020/05/13 生活 顏清標驚傳罹肝腫瘤 次子顏仁賢捐肝救父 14:432020/05/13 政治 《金融股》首位民營金控女性董座 永豐金董事長陳思寬出任 14:322020/05/13 財經 顏清標南下高雄換肝 術前交代親友：很快就回來 14:582020/05/13 政治 顏清標爆換肝救命 醫揭關鍵原因 15:352020/05/13 生活 顏清標肝腫瘤開刀 專家曝5症狀恐是得肝癌 15:432020/05/13 生活 顏清標為何換肝？過往病史曝光...網回3字 16:032020/05/13 政治 政治熱門新聞 高雄深綠運將看罷韓 結果太嚇人！ - 政治 嗆小燈泡媽惹議 李來希說話了！ - 政治 綠委修法刪國家統一 柯建銘：不可能盲目支持 - 政治 民進黨高雄議員韓賜村開車撞死人！網大起底問這句？ - 政治 蔡政府最新民調 王浩宇看完吐一句話...網傻眼 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。