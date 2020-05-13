大甲鎮瀾宮董事長顏清標健檢發現肝腫瘤，13日接受活體換肝手術，由次子顏仁賢捐肝救父，歷經10多小時馬拉松手術，晚間7點左右顏家幕僚在群組報平安指出「仁賢、董事長手術完成，目前在恢復中」。據了解，顏清標與次子顏仁賢均送加護病房觀察，讓守在開刀房外的家屬鬆了一口氣。

(中時 )