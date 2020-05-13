臺銀人壽公告，獨立董事陳錦稷辭任，事實發生日為5月12日，發生緣由為依臺灣金融控股公司2020年5月12日函辦理。

此外，臺銀人壽自2020年4月20日起推出「保險單借款優惠利率2.8％」專案，本專案推出後之保單新增借款金額可享2.8％的優惠利率。

相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保險單借款享有免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款、亦可隨借隨還等多項優點，滿足保戶資金彈性運用，讓自身財務規劃更靈活與彈性。

保戶可透過業務員送件、自行郵寄、臺銀人壽會員專區線上借款服務、ATM保單借款或親臨臺銀人壽各服務櫃台，即可輕鬆完成保單借款申請。

臺銀人壽提醒保戶，雖然保險單借款只需準時繳交借款利息，本金不限制歸還時間，但如果本金未償還，致累計的未償還保險單借款本息超過保單價值準備金時，保險契約會失效停止，因此在借款期間，仍應隨時留意繳息狀況及保單效力，以確保權益。

(工商 )