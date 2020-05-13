被大眾譽為影史上最悲慘的製作地獄《誰殺了唐吉訶德》，電影終於將在台灣上映。由英國名導演泰瑞吉連耗時20年製作，期間屢屢停拍、換角，直至2016年導演在坎城影展上宣布要繼續製作《誰殺了唐吉訶德》並表示為了讓這部電影離開自己的人生，想要放下這部電影好好生活，因此重啟此計畫。

英國名導泰瑞吉連曾執導《巴西》、《未來總動員》等大片而享譽世界，卻在製作《誰殺了唐吉訶德》期間受到一連串事故，原本為1998年宣布的作品直至2018年才正式完成。導演泰瑞吉連則表示能成就《誰殺了唐吉訶德》最感謝的人一定是男主角亞當崔佛（Adam Driver），沒有他這部電影就無法完成。導演說到：「我之前從來沒看過他的電影，除了他在《星際大戰》的演出外，而且看完我也不是很在乎。」

但《誰殺了唐吉訶德》的製作人也是泰瑞吉連的女兒力挺亞當崔佛，並表示一定要導演見亞當崔佛一面。導演笑說：「我女兒叫我一定要見他，因為當時他非常的熱門。」而就在兩位相見後，導演則對亞當崔佛讚譽有加，表示他從來沒有遇過像他一樣的演員，更表示自己錯看了他。

導演說到：「亞當崔佛是一個很奇怪的演員，因為他不是典型好看的演員，長得太高還有大鼻子和耳朵，這讓他看起來不像一個電影明星。不過在拍攝期間的最後，我認為他是我這陣子看過最浪漫的演員，並且充滿內容。」

《誰殺了唐吉訶德》故事講述曾對電影滿懷理想抱負的陶比，如今卻是個利慾薰心、江郎才盡的國際名導，對新作毫無靈感。直到神祕的吉普賽人拿出一張舊光碟，裡頭竟是自己年少時的熱血畢業作《唐吉訶德》。陶比重返舊地，與當年參與演出的老翁相遇，一連串光怪陸離的事件陸續發生，也讓陶比逐漸迷失在記憶與狂想中。

《誰殺了唐吉訶德》是第71屆坎城影展閉幕片，在播放完畢後全場觀眾起立鼓掌十分鐘，導演則笑說：「這真的是一個很長的鼓掌，而且我到現在還是不明白究竟為何要這麼做。不知道觀眾是因為喜愛電影才鼓掌，又或是他們見證了我和這部電影的試煉而鼓掌。」《誰殺了唐吉訶德》將於5月15日在台上映。

(中時 )