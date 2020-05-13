松本莉緒今日在IG發文，開心地告訴粉絲們她已在11日凌晨3點20分生下寶貝兒子。(圖/ 摘自松本莉緒IG)

日本女星松本莉緒去年天皇登基日閃婚圈外男友，沒多久就宣布懷孕消息，今年37歲的她已高齡產婦身分，在11日順利生下兒子，今(13)日才透過IG分享喜悅；但松本莉緒原本的預產期在7月，兒子提早2個月出生，慶幸的是身體健康無礙，唯獨她在生產時太用力，造成自己尾椎骨折。

松本莉緒前陣子就曾在IG講到，自己可能有早產的可能，在母親節前就已到醫院報到，也表示住院時天天戴口罩，還一度有呼吸困難的情形；而她今日在IG發文，開心地告訴粉絲們她已在11日凌晨3點20分生下寶貝兒子，並拍下兒子可愛的小腳，讓大家感受她為人母的喜悅。

不過，松本莉緒也聊到自己身體狀況，她說在生產過程中，胎兒才8個月，就要特別小心，而她因為過度使力，產後醫師發現她的尾椎骨折，但為了兒子在疼都甘願；她也用自己的例子呼籲粉絲要更孝順父母，每一位母親真的很偉大。

(中時電子報)