台中市政府民政局、社會局、勞工局3局通力合作，如「及時雨」積極協助各區公所加速審查擴大急難紓困申請案，幫助民眾盡速領到紓困金；民政局表示，5月6日起各區公所開放申請，統計至13日下班止，累計受理2萬2468件、已核定1357件，累計核定金額1911萬5000元。

民政局長吳世瑋指出，市府為減少人員接觸，降低疫情風險，此次紓困補助金將透過帳戶陸續匯款。若民眾無開立帳戶或領取有困難，公所將視情況，透過開立支票等方式從寬協助；呼籲民眾備妥申請書、身分證正反面影本、陳述切結書等資料，加速作業流程。

社會局長彭懷真表示，該局收到區公所人員反映，有民眾切結書內容不完整，不願詳細填寫，通知再跑一趟補寫或補件又怕擾民；針對急難紓困申請審核，中央沒有列出明確的SOP；包括切結書怎麼寫、公所怎麼審核、何種情況需要補寫或駁回，希望中央清楚明列具體審核目，好讓區公所有所依據。

社會局指出，安心上工專案人員已至各區公所協助資料建檔，社會局長彭懷真、勞工局長吳威志、民政局長吳世瑋也親訪西屯區公所，了解第一線承辦人員遇到的困難，蒐集各區反映問題；昨日衛生福利部司長楊錦青和全台各縣市社會局的社政主管召開視訊會議，台中市政府社會局將彙整問題統一交由中央研處。

民政局強調，台中紓困補助案，統計各區公所昨日天受理申請3074件，核定689件，核定金額達837萬元，發放92人發出金額達181萬元；另外，自5月6日起各區公所開放申請，統計至13日止，累計受理2萬2468件，已核定1357件，至昨日總發放人數已達501人，發放金額達703萬元。

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(中時 )