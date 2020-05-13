單身已久的搞笑藝人無尊，渴望加入脫魯行列，這次前來求助《食尚玩家瘋狂總部》部長梁赫群與夢多，希望兩人能幫他追求到心儀對象成語蕎。梁赫群和夢多安排一系列南下嘉義的浪漫約會行程，成語蕎配合度超高，不只輪流換上和服、小洋裝，還大方露酥胸，讓梁赫群當場從助攻變主攻，想一同爭奪與成語蕎互動的機會，無尊連忙喝止，「你老婆會看播出喔！」

無尊2017年就曾公開向成語蕎表白，成語蕎則是以：「你對我來說是很重要的家人，希望可以一輩子在我生命中。」發出好人卡。追了三年都追不到，無尊轉而請求《瘋狂總部》助攻脫魯。嘉義行先是前往日式老宅讓成語蕎穿和服、拍美照。曾在日本念過書的成語蕎換上和服後，憶起在日本時的煙火大會，不禁直呼這個行程太棒了。

成語蕎（中）是許多人心中女神。（TVBS提供）

為了擄獲女神芳心，無尊帶著成語蕎吃隱身在民宅的無菜單料理，成語蕎穿上一身洋裝露出酥胸，與無尊共進浪漫燭光晚餐。無尊不禁說：「你知道我想吃什麼嗎？吃吃（癡癡）地望著你。」讓成語蕎嬌羞地說：「中了！」被問到喜歡的類型，成語蕎透露：「喜歡暖男但不要太MAN。」梁赫群追問：「外表呢？喜歡乾乾淨淨的還是粗獷的？」成語蕎笑回：「我不喜歡太粗獷的，像夢多桑就是太粗獷了，我完全不會有任何感覺。」梁赫群虧說：「他不是粗獷，是髒！」惹得全場笑成一團。

(中時 )