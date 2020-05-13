移民署金門專勤隊查獲陸籍男女「假結婚、真打工」案件，現場訪查情況之二。（金門專勤隊提供）

移民署金門專勤隊查獲「假結婚、真打工」案件，1對在大陸福建原已離婚的男女，只因欲一起在金門養生館工作，又辦假結婚再申請「團聚」，遭移民署幹員識破移送法辦，2人均遭罰款和判刑，最後落得白忙一場。

金門專勤隊指出，老家在大陸福建閩侯縣，63歲綽號「阿金」的男子與57歲的鄒姓婦人原本是夫妻，後來因故離婚多年。鄒婦再改嫁到台灣台中，生育1女後老公亡故，輾轉來到金門1家養生館工作。

「阿金」在對岸獲悉鄒婦近況，也想到金門打工賺錢，因此在2014年7月再與回閩侯老家探親的鄒婦辦理假結婚，申請到台「團聚」一起在養生館工作。但因鄒婦實際上另有同居人，阿金對外只得聲稱他與鄒婦只是「朋友」關係，並非真正夫妻。

移民署金門專勤隊和金門縣服務站多次訪查發現上情，將全案依違反〈兩岸人民關係條例〉移送法辦，最後鄒婦遭罰款12萬，並處1年1個月有期徒刑；「阿金」也遭罰款5萬元，並處5個月有期徒刑，但2人均獲緩刑，交付保護管束中。金門專勤隊將在廢止「阿金」原申領的居留證後，擇期遣返對岸。

金門縣專勤隊長涂順福表示，移民署配合防疫工作需要，降低逾期停、居留外來人口滯台人數，正推動「擴大自行到案」專案，採「不收容、不管制、低罰鍰」，鼓勵逾期停、居留外來人士主動投案，該專案即將於今年6月30日截止，希望逾期外來人口把握機會自行到案。相關資訊可洽金門縣專勤隊，電話：082-333531。

(中時 )